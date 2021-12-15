Верхняя Пышма, Свердловская область, 15 декабря, 2021, 20:08 — ИА Регнум. На площади возле администрации Верхней Пышмы появился памятник металлургу «Наш хранитель». В скульптурной композиции показан плавильщик, который разбивает лётку анодной печи.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК Памятник металлургам «Наш хранитель» в Верхней Пышме

Высота памятника составляет 3,5 метра, общий вес 3,9 тонн. Её основная часть — фигура металлурга — выполнена из бронзы, а льющийся металл скульптор решил сделать из меди. Постамент высотой 3,7 м изготовлен из армированного агломерата с заполнением железобетоном.

В церемонии открытии памятника приняли участие генеральный директор УГМК Андрей Козицын, глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин, работники и ветераны УГМК и АО «Уралэлектромедь».

Фото предоставлено пресс-службой УГМК Андрей Козицын

»Мы долго думали, как изобразить, как сделать и где установить нашего Хранителя. Металлургия — это то, с чего все началось: сначала поселок Медный рудник, потом город Верхняя Пышма, который образовался вокруг градообразующего предприятия, «Уралэлектромедь». Именно металлургия является источником жизни нашего города, нас, наших детей и внуков, — обратился к собравшимся генеральный директор УГМК Андрей Козицын. — Сегодня наш металлург-хранитель занял свое достойное место на этой площади. Я поздравляю всех с этим большим и серьезным событием».

»В нашем городе все «от меди». Верхнепышминцы в большинстве своем — металлурги, и сегодня мы говорим спасибо металлургам за наш прекрасный город и особу благодарим тех, кто сейчас находится у печи. Эти люди сейчас работают для нас. Хотелось бы поздравить всех с тем, что у нас появился такой Хранитель и сказать спасибо Уральской горно-металлургической компании, АО «Уралэлектромедь» за такой подарок», — сказал глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин.

Памятник был создан менее чем за три месяца, из которых три недели разрабатывался эскиз, еще два месяца ушло на лепку в натуральную величину, формовку и литье из бронзы, изготовление деталей из меди.

«Передо мной стояла непростая задача — в сжатые сроки подготовить эскиз, затем выполнить основные этапы: лепку, формовку скульптуры, отливку из бронзы. Но чем сложнее задача, тем интереснее её было творчески выполнять», — отметил скульптор член Союза художников России Андрей Следков.

По словам литейщика скульптуры президента Уральского центра монументального искусства Ивана Дубровина, Верхняя Пышма стала площадкой для творческой реализации: «Для Медной столицы Урала мы отливали памятник Грум-Гржимайло, который установлен возле Технического университета УГМК, монумент «Рабочий и колхозница» для музейного комплекса УГМК. Очень приятно, что наши работы ценят верхнепышминцы и гости города».

«Наш хранитель» стал композиционной доминантой площади перед зданием администрации города, размер же подобран так, чтобы портал здания обрамлял его. В дальнейшем в сквере перед администрацией будут высажены деревья. А в летнее время со стороны Успенского проспекта просматривается три композиционных плана: фонтан, памятник и здание администрации, которые удачно дополняют друг друга. В комплексе площадь с памятником и сквер станут излюбленными местами отдыха горожан, где можно погулять с детьми и приятно провести время.