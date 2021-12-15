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Казимир Малевич. Чёрный квадрат

Владимир Романович Молотников (9 августа 1947 — 26 сентября 2021).

Владимир Романович родился в Москве, закончил школу в 1965 г., из-за не самой лучшей характеристики, данной ему в школе, не рискнул поступать на дневное отделение МГУ и поступил на вечернее отделение исторического факультета. После первой сессии был переведен на дневное. Закончил университет в 1971 году с отличием.

Несмотря на красный диплом, был распределен в Музей «Бородинская панорама», затем в Музей революции. Будучи человеком принципиальным, отказался от навязанного соавторства с руководством, хотя тогда ничего еще и не писал. Затем традиционное репетиторство.

С начала 1990-х годов подрабатывал на выборах, сотрудничал с рядом издательств, редактировал переводы с иностранных языков.

С начала 2000-х годов начал планомерную работу над давно задуманной книгой о Борисе Пастернаке. Работа продолжалась много лет, сопровождалась публикациями на proza.ru.

В 2019 году опубликовал объемную монографию «Борис Пастернак, или торжество халтуры» в bздательстве «Икс-Хистори». Резко написанная, эта книга была, тем не менее, насыщена массой новых документов и материалов, найденных в архивах, как тех, куда ходят литературоведы, как РГАЛИ, так и тех, куда не ступала их нога, как например, Архив Администрации Президента РФ, где отложились материалы тех периодических изданий и издательств, с которыми сотрудничал Пастернак.

К удивлению автора и издателей книга не была принята к продаже ни в «Доме книги» на Новом Арбате, ни в «Москве» на Тверской, ни в «Библиоглобусе» на Мясницкой.

Книга продавалась лишь в «Фаланстере», позже — в «Русской деревне» и т.д.

Сам автор не оставался в стороне и, купив небольшое место, самостоятельно продавал свою книгу на больших книжных ярмарках на ВДНХ.

Вершиной этого процесса стал запомнившийся многим поистине авангардный и активистский акт продажи книги перед зданием «Гостиного двора» во время выставки

non/fiction, на что было получено специальное разрешение местного отделения полиции.

После критического упоминания «Бориса Пастернака, или Торжества халтуры» в журнале «Ostkraft. Историческое обозрение», с высокой оценкой архивной составляющей работы и недоумения относительно тона книги и способа толкования стихов автора «Марбурга», В.Р. Молотнков со свойственной ему прямотой обратился в редакцию.

С этого момента началось его сотрудничество в «Ostkraft"'е, но уже в «Ostkraft. Литературная коллекция». И здесь выяснилось, что запасы архивных материалов, находящихся в распоряжении автора, превышают все ожидания.

Наиболее важными из них были опубликованные нами документы редакции «Нового мира» о судьбе «Доктора Живаго» и восстановление биографии В. Силлова, тайного героя «Охранной грамоты».

Последним научным выступлением В.Р. Молотникова стал его доклад в ИМЛИ им. Горького на конференции по сравнительной истории «Доктора Живаго» и «Тихого Дона», где по абсолютно новым материалам было показано, что «зловещая» роль А.А. Суркова, кстати, как и К.А. Федина, как видно из его дневников, опубликованных Н.В. Корниенко, в жизни Пастернака явно не связана с действительностью.

Мы надеемся, что текст доклада сохранился в архиве автора.

На протяжении ряда последних лет В.Р. Молотников печатал статьи по проблемам доступности российских архивов в газете «Литературная Россия». Его публицистические тексты можно найти на сайте «Полит.ру».

Высшим признанием заслуг В.Р. Молотникова в официозном пастернаковедении явилось немотивированное использование найденных архивистом «новомирских материалов», (опубликованных в «Ostkraft. Литературная коллекция» даже факсимильно (!)), в книге С. Чупринина «Оттепель» (М., 2020), разумеется, безо всяких ссылок, и в журнальной публикации в чупрининском «Знамени», и в «Новом литературном обозрении», хотя «републикатор» никогда не был замечен в архивах, равно, как писал сам В.Р. Молотников, никто из его коллег, поблагодаренных в «Оттепели», также до этих материалов никогда не добирался…

Письма, направленные нашим автором руководителям «Знамени», «Нового литературного обозрения» и Премии «Просветитель», наградивших архивный плагиат, сохранившиеся в архиве, равно как и публикации В.Р. Молотникова на эту тему в сети, станут ярким памятником тому, как и где делаются «оттепельные» дела в наше «морозное» время.

В последние год-полтора своей жизни В.Р. Молотников увлекся восстановлением издательской и даже бухгалтерской судьбы книг самого Пастернака и, особенно, его переводных работ. Масса договоров, просьб об отсрочке, разного рода финансовых сюжетов, связанных с одновременной сдачей в разные издательства одних и тех же переводов, угроз судебного преследования, и т.д. обязательно должны быть систематизированы и войти в Хронику жизни и деятельности поэта.

Редакция «Ostkraft.Литературная коллекция».

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