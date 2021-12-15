Екатеринбург, , 19:58 — REGNUM В Екатеринбурге на окраине города намерены отреставрировать Белую башню, ранее являвшуюся водонапорной. Об этом пишут СМИ.

Екатеринбург

Екатеринбург.рф

По данным Накануне.Ru, в ней могут разместить не только музей, но и много других разнообразных площадок. Архитектор Полина Иванова отмечает: в Белой башне должно быть всё то, что привлекает туда людей.

Сейчас команда исследователей готовит проект. И после его утверждения можно будет воплощать задумки в жизнь.

Добавим, Белая башня была построена в 1931 году. Она является объектом культурного наследия.