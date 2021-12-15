Приштина, , 20:11 — REGNUM Фонд бывшего президента Косово Атифете Яхъяги 15 декабря подписал соглашение с Японией о получении гранта в размере 60 тысяч евро на закупку маммографов в Главный центр семейной медицины в Каменице.

Маммография AlarconBenthos

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, задачей проекта является раннее выявление рака груди в Каменице и соседних муниципалитетах — Новоберде, Ранилуге и Джиляне.

Отметим, рак груди распространен и среди мужчин, и среди женщин, при этом мужчины из-за неосведомленности об этом нередко узнают о проблеме позже, что повышает вероятность летального исхода.

Всего Япония передала Косово €3 208 710 на реализацию 50 проектов.

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