Киров, , 19:55 — REGNUM Из программы новогодних праздников в Кирове пока исключаются массовые мероприятия, посвященные открытию ёлок в районах города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Это связано с эпидемиологической обстановкой.

Ёлка

По данным городского управления культуры, всего в течение новогодних праздничных дней в Кирове запланировано около 200 мероприятий, большинство из которых пройдут в формате онлайн. Речь идет о различных викторинах, конкурсах, мастер-классах, квестах, которые пройдут в городских библиотеках и центрах местной активности.

Часть мероприятий предполагают очное присутствие горожан при строгом соблюдении санитарных норм: ношение масок, перчаток, соблюдение социальной дистанции. Также при посещении учреждений необходимо будет предъявить QR-код.

ИА REGNUM напоминает, по данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в Кировской области за медицинской помощью в связи с ОРВИ обратились 13 887 человек. Недельный эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 79,68%.