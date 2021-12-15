Москва, , 21:44 — REGNUM Россия сейчас не является «эксклюзивным игроком» в Закавказье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Российские сапёры разминируют территорию. Нагорный Карабах Mil.ru

Андрей Арешев Россия будет действовать примерно в том же ключе, как и на протяжении минувшего года. Понятно, что будут возникать вызовы, и мы видим, что они уже возникают. Российская сторона будет делать всё возможное для умиротворения региона и для смягчения всех тех чрезвычайно острых противоречий, которые там существуют. Насколько это получится — покажет практика. Мы понимаем, что Россия не является эксклюзивным игроком на территории Советского Закавказья. Там действуют и другие силы, причём не только западные и не только в Армении. Азербайджан сохраняет каналы взаимодействия и с НАТО, и с различными американскими структурами.

Перед российским миротворческим контингентом стоят достаточно серьёзные задачи, так как, по мнению эксперта, в регионе есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы россиян там не было. И они будут всячески провоцировать враждебные действия, возможно, с той и с другой стороны. Однако, эксперт считает, что у России достаточно дипломатических и военно-дипломатических рычагов, чтобы решать возникающие проблемы.

Напомним, что в ноябре 2020 года вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора был развёрнут российский миротворческий контингент, имеющий в своём составе 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.