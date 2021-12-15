Москва, 15 декабря 2021, 21:44 — REGNUM Россия сейчас не является «эксклюзивным игроком» в Закавказье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.
Перед российским миротворческим контингентом стоят достаточно серьёзные задачи, так как, по мнению эксперта, в регионе есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы россиян там не было. И они будут всячески провоцировать враждебные действия, возможно, с той и с другой стороны. Однако, эксперт считает, что у России достаточно дипломатических и военно-дипломатических рычагов, чтобы решать возникающие проблемы.
Напомним, что в ноябре 2020 года вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора был развёрнут российский миротворческий контингент, имеющий в своём составе 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.