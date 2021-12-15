Москва, 15 декабря 2021, 21:44 — REGNUM Россия сейчас не является «эксклюзивным игроком» в Закавказье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Российские сапёры разминируют территорию. Нагорный Карабах
Российские сапёры разминируют территорию. Нагорный Карабах
Mil.ru
Россия будет действовать примерно в том же ключе, как и на протяжении минувшего года. Понятно, что будут возникать вызовы, и мы видим, что они уже возникают. Российская сторона будет делать всё возможное для умиротворения региона и для смягчения всех тех чрезвычайно острых противоречий, которые там существуют. Насколько это получится — покажет практика. Мы понимаем, что Россия не является эксклюзивным игроком на территории Советского Закавказья. Там действуют и другие силы, причём не только западные и не только в Армении. Азербайджан сохраняет каналы взаимодействия и с НАТО, и с различными американскими структурами.
Андрей Арешев

Перед российским миротворческим контингентом стоят достаточно серьёзные задачи, так как, по мнению эксперта, в регионе есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы россиян там не было. И они будут всячески провоцировать враждебные действия, возможно, с той и с другой стороны. Однако, эксперт считает, что у России достаточно дипломатических и военно-дипломатических рычагов, чтобы решать возникающие проблемы.

Напомним, что в ноябре 2020 года вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора был развёрнут российский миротворческий контингент, имеющий в своём составе 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.