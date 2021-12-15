Кемерово, , 19:49 — REGNUM Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана для главного инженера ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолия Лобанова, сообщили 15 декабря в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

Уточняется, что Центральный районный суд Кемерова заключил Лобанова под стражу до 25 января, удовлетворив ходатайство следователя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СКР также попросил суд арестовать главного собственника шахты Михаила Федяева и ещё двух фигурантов. По версии следствия, по их вине 25 ноября в шахте погибли горняки и спасатели (всего 51 человек).

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