Москва, 15 декабря 2021, 19:48 — REGNUM Владимир Путин пообщался по телефону с 13-летней Таней Троценко, мечту которой исполнил в рамках Всероссийской акции «Елка желаний». Президент расспросил девочку о недавнем походе в Мариинский театр.
Сейчас школьница проходит лечение в Санкт-Петербурге. И верить в чудо она не перестает. Девочка окончила хореографическую школу. Побывать на балете было ее заветным желанием. Для Тани провели экскурсию по Мариинке, после чего она посмотрела балет «Лебединое озеро». Кроме того, президент преподнес ей еще один новогодний подарок.
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