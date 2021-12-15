Тирана, , 19:50 — REGNUM Бывший министр окружающей среды Албании Лефтер Кока был арестован 14 декабря.

Печь Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, указ об аресте Коки был издан специальной прокуратурой по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Арест бывшего министра связан с расследованием уже два года продолжающегося дела о мусоросжигательных печах. Кока занимал пост министра с 2013 по 2017 год.

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