Тирана, 15 декабря, 2021, 19:50 — ИА Регнум. Бывший министр окружающей среды Албании Лефтер Кока был арестован 14 декабря.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Печь

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, указ об аресте Коки был издан специальной прокуратурой по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Арест бывшего министра связан с расследованием уже два года продолжающегося дела о мусоросжигательных печах. Кока занимал пост министра с 2013 по 2017 год.