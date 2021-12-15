Берлин, 15 декабря, 2021, 20:54 — ИА Регнум. Федеральное правительство Германии намерено ускорить строительство канатных дорог в качестве альтернативы автобусам и поездам. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 15 декабря.

Разработать соответствующий проект по масштабному строительству канатных дорог было поручено штутгартской компании Drees & Sommer. «Наш общественный транспорт в больших городах хорошо организован, но исчерпал свои возможности», — заявил руководитель проекта Себастьян Бек. По словам немца, основной целью канатных дорог является преодоление существующих проблем в транспортной сфере.

Берлин станет первым немецким городом, полностью интегрировавшим канатную дорогу в местный общественный транспорт. В столице уже есть канатная дорога: в районе Марцан в настоящий момент действует станция с 64 гондолами. Канатная дорога построена в 2017 году по случаю проведения Международной садоводческой выставки.

Тем не менее сегодня поездка по канатной дороге является скорее достопримечательностью. Канатная дорога не используется в качестве общественного транспорта и не доставит вас к месту назначения быстрее автобуса. Однако правительство решило, что в будущем канатную дорогу можно будет использовать для осуществления проезда в отдаленные точки города.

Эта концепция рассматривается и в других городах Германии: в Мюнхене обсуждается строительство канатной дороги протяженностью несколько километров на севере города, а в Бонне изучается возможность пересечения Рейна на канатной дороге.

Федеральное правительство рассматривает канатные дороги как экологически безопасную, недорогую и надежную альтернативу. Однако представитель федерального министерства транспорта отметил важный момент: «Сама по себе канатная дорога не является решением всех транспортных проблем».