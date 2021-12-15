Берлин, 15 декабря, 2021, 20:55 — ИА Регнум. В текущем году свыше 40 миллионов немецких марок были обменены на евро. Тем не менее свыше 12 миллиардов марок все ещё не возвращены в Центробанк ФРГ. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 15 декабря.

Забытые в сумках, спрятанные на книжных полках или в старых комодах: даже через 20 лет после введения евро банкноты и монеты немецкой марки на миллиарды евро все еще ждут своей участи. По данным Deutsche Bundesbank, общая стоимость невозвращенных марок на конец ноября составляет 6,31 миллиарда евро.

Ассоциация защиты животных в Саксонии сделала любопытную находку, когда в пожертвованной мебели было найдено 27 700 марок (14 163 евро). Может быть, покойный забыл деньги, а может быть, он хотел отправить деньги в ассоциацию таким необычным способом. Член правления Bundesbank Йоханнес Берманн рассказывает о классической ситуации: «У вас есть предмет мебели, который на самом деле оказывается сейфом».

В этом году банкноты и монеты на сумму 43,1 миллиона марок (около 22 миллионов евро) были обменены в Deutsche Bundesbank. «В более чем 30 отделениях Бундесбанка даже через 20 лет после введения евро можно обменять неограниченное количество немецких марок», — заявил член правления.

Он также отметил: «Это делает Германию одной из шести стран еврозоны, в которых обмен национальной валюты на евро возможен в течение неограниченного периода времени. Однако многие немцы даже не знали об этой возможности. Курс обмена не изменился: вы получаете 1 евро за 1,95 583 немецкой марки».

По данным Бундесбанка, за границей также находятся значительные запасы немецких марок, поскольку марка являлась популярной резервной валютой, используемой во всем мире.