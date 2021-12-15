Москва, , 21:30 — REGNUM Противоречивые высказывания германского политика Фридриха Мерца свидетельствуют о стремлении сохранить баланс между экономической целесообразностью и политическими принципами. Об этом 15 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Фридрих Мерц Michael Lucan

«Профессиональные политики всего мира, включая и Фридриха Мерца, следуют известной максиме Джо Байдена: можно идти и жевать жвачку в одно и то же время», — заявил эксперт.

«Этот подход вполне соответствует и политике Германии в отношении России после 2014 года — после крымского референдума и начала вооружённого противостояния на Донбассе», — отметил Бышок.

«Действительно, Германии как стране-импортёру газа принципиально иметь диверсифицированную систему поставок, то есть обеспечивать условия, чтобы её рынок был наполнен углеводородами от разных поставщиков, включая, конечно, и Россию, которая является главным партнёром для этой страны», — подчеркнул политолог.

«Одновременно Германия как страна, декларирующая свою приверженность принципам международного права и прав человека, поддерживает и соответствующие санкции в отношении Москвы», — отметил эксперт.

«Некоторые отечественные комментаторы считают это каким-то специфическим западным лицемерием, хотя это всего лишь соблюдение баланса между экономической целесообразностью и морально-политическими императивами», — считает политолог.

«В этом контексте риторические вопросы вроде «А что вы тогда не объявляли санкции против США после вторжения в Ирак в 2003 году?» не имеют смысла», — заключил Бышок.

Напомним, что глава немецкой партии «Христианско-демократический союз» Фридрих Мерц заявил о бесполезности санкций против проекта «Северный поток-2», но параллельно высказался в пользу наращивания санкций в отношении РФ ввиду «сосредоточения военных сил на границе с Украиной».