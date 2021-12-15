Берлин, , 20:28 — REGNUM Кризис, вызванный пандемией COVID-19, особенно сильно ударил по занятости в немецкой промышленности. Согласно статистике, в октябре количество сотрудников, занятых в промышленной сфере, сократилось на 30 000 человек по сравнению с предыдущим годом, сообщает 15 декабрая немецкий журнал Spiegel.

Во многих отраслях промышленности Германии рабочие места продолжают сокращаться с начала пандемии коронавирусной инфекции. По данным Федерального статистического управления, в октябре количество сотрудников сократилось на 8000 человек.

В настоящее время промышленная сфера Германии страдает от перебоев в поставках и высоких затрат на электроэнергию. Сильнее всего спад ощущается в производстве и обработке металлов, а также в производстве автомобилей и запчастей для них. Немецкие производители металлопродукции и автомобилей фиксируют снижение объемов производства на 2%.