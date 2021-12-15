София, 15 декабря, 2021, 19:36 — ИА Регнум. Главный Дед Мороз (Дядо Коледа) Болгарии пройдет показательную вакцинацию от COVID-19 в новом медицинском пункте в центре Софии. Об этом 15 декабря сообщила софийская газета «24 часа».

Национальная Электронная Детская Библиотека Встреча с Дедом Морозом (Тося на лыжах/ — Москва: И. Кнебель, 1918.)

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Официальное мероприятие запланировано на 10:00 (время местное). В ходе акции известный болгарский актер Бэйт Энчо, который будет играть роль Дядо Коледа на основных торжествах в Софии и ее окрестностях, фактически получит третью дозу вакцины.

«Я готов делать прививки много раз, лишь бы это пошло на пользу всем хорошим людям, и они последовали моему примеру», — патетически заявил он.

Организатором проекта выступила крупное болгарское рекламное агентство при поддержке министерства здравоохранения республики. Ранее глава минздрава Болгарии Асена Сербезова подчеркнула, что обязательной вакцинации от COVID-19 в стране не будет.