Берлин, 15 декабря, 2021, 20:25 — ИА Регнум. Немецкие экономисты ожидают постепенного восстановления экономики ФРГ в случае, если ситуация с COVID-19 стабилизируется к весне 2022 года. Однако в целом рост в предстоящем году будет слабее, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает 15 декабря немецкий журнал Spiegel.

Текущая ситуация с коронавирусом и продолжающиеся проблемы с поставками создают мощную нагрузку на экономику Германии, в связи с чем экономисты понизили свои прогнозы на предстоящий год. Кильский институт мировой экономики (IfW) ожидает, что валовой внутренний продукт ФРГ вырастет максимум на 4% в следующем году. В сентябре исследователи предсказывали рост на 5,1%.

Как и во время предыдущих волн пандемии, высокая заболеваемость оказывает значительное давление на поставщиков услуг, отмечают эксперты. Таким образом, процесс восстановления откладывается на несколько месяцев.

Тем не менее, специалисты все же проявляют оптимизм. «Экономические последствия пандемии по-прежнему чувствительны, но они уменьшаются от волны к волне», — говорится в докладе IfW. По мнению экспертов, урегулирование пандемического кризиса может привести к полному или частичному восстановлению немецкой экономики.

Согласно IfW, высокий уровень инфляции в стране не исчезнет в ближайшее время. «Инфляция пока будет оставаться высокой, в том числе из-за того, что узкие места в поставках продолжают увеличивать производственные затраты и сокращать предложение потребительских товаров», — заявляет институт.