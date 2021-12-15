Берлин, , 20:19 — REGNUM Высший земельный суд Берлина признал гражданина России Вадима Красикова виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, приговорив его к пожизненному лишению свободы, сообщает 15 декабря немецкое агентство DW.

Гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили, находившийся в розыске за организацию террористических атак в России, был застрелен днём 23 августа 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен. Спустя несколько часов Вадим Красиков был задержан по подозрению в совершении убийства.

Берлинский суд также счёл доказанными утверждения стороны обвинения о том, что Красиков якобы действовал по указанию российских спецслужб.

При вынесении приговора судья указал на «особую тяжесть вины» подсудимого в соответствии с германским законодательством, что исключает возможность его досрочного освобождения.

Таким образом, суд удовлетворил запрос федеральной прокуратуры о назначении Вадиму Красикову пожизненного срока. Защита российского гражданина добивалась его оправдания.