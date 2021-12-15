Берлин, , 20:40 — REGNUM В Германии наблюдается снижение недельных показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 15 декабря журнал Spiegel со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI).

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Отмечается, что заболеваемость в стране росла высокими темпами с начала ноября, однако на протяжении последней недели наблюдалось плавное снижение показателя — заболеваемость составила в среднем 353 случая на 100 000 человек

За последние сутки в Германии был зарегистрирован 51 301 новый случай заражения, а общее число выявленных инфицированных за весь период с начала пандемии достигло 6 613 730 человек.

По подсчётам института, скончались COVID-19 в общей сложности 106 680 человек, излечились от заболевания 5 559 700 пациентов.