Берлин, 15 декабря, 2021, 19:58 — ИА Регнум. В Германии ощущается острая нехватка бустерных доз вакцины от коронавирусной инфекции, отмечают эксперты. Как с данной проблемой справляется федеральное правительство? Об этом пишет 15 декабря журнал Spiegel.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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«Действительно, у нас слишком мало вакцин. Данный факт многих удивил, и меня в том числе», — заявил новый федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах (СДПГ).

На прошлой неделе Лаутербах сообщали, что проведёт детальный обзор по наличию вакцин в Германии. В результате инвентаризации власти подтвердили дефицит резервов на период с января по март.

«В настоящий момент мы работаем над решением и надеемся, что в ближайшие дни сможем дать положительный сигнал», — отметил министр здравоохранения.

Он выразил надежду, что федеральное правительство сможет закупить необходимое количество вакцин в кратчайшие сроки.

По сообщениям СМИ, ранее Лаутербах указал на встрече министров здравоохранения правительства и федеральных земель, что предыдущая администрация заказала слишком мало вакцин.

«Этого количества недостаточно для проведения кампании ревакцинации», — отметил министр.

В ходе встречи министры согласились, что вакцинированные с помощью бустерной прививки не должны предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19. Правило 2G для вакцинированных или выздоровевших лиц применяется в соответствии с последними постановлениями федерального правительства, например, в отношении ресторанов, развлекательных и культурных заведений.