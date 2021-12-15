Москва, 15 декабря, 2021, 19:29 — ИА Регнум. Председатель совета директоров «СДС-Уголь» Михаил Федяев — основной собственник шахты «Листвяжная», где погиб 51 человек — не признаёт своей вины, сообщили 15 декабря в СКР. Он является фигурантом уголовного дела, обвиняется в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекших тяжкие последствия.

Hcsds.ru Михаил Федяев

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, не признали своей вины и другие фигуранты: гендиректор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, технический директор «СДС-Уголь» Антон Якутов и главный инженер ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолий Лобанов.

Петренко «Указанные лица в ходе допроса вины не признали».

Она напомнила, что ещё пять фигурантов привлекаются к ответственности по этому делу: директор «Листвяжной» Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименок и главные госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.