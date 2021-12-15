Москва, 15 декабря, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 6 по 13 декабря выросла на десять копеек и достигла 49,97 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

Литр дизельного топлива за этот же период подорожал на 31 копейку — до 53,64 рубля.

По состоянию на 13 декабря средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составляла 46,96 рубля (+8 копеек за неделю), марки Аи-95 — 50,82 рубля (+9 копеек), марки Аи-98 — 59,00 рубля (+16 копеек).

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 57 центрах субъектов Федерации. Наиболее значительно он подорожал в Тюмени — на 0,8%, в Ижевске — на 0,6%.

Снижение цен на бензин зафиксировано в пяти региональных центрах, наиболее существенное — в Южно-Сахалинске (на 0,4%)

В Москве цены на бензин за неделю выросли в среднем на 0,2%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%.