Москва, 15 декабря, 2021, 19:22 — ИА Регнум. В Госдуме ожидают симметричного ответа на объявление персонами нон-грата сотрудников посольства России в Германии, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Zhirinovskiy2012.ru Леонид Слуцкий

«Остается только сожалеть, что с этого шага начинается взаимодействие с новым составом кабмина ФРГ. Ответ России, как и было заявлено, обязательно последует. Уверен, он будет адекватным и симметричным», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Очередное объявление персонами нон грата сотрудников посольства России в Германии и обвинения в «госзаказе» на убийство гражданина Грузии еще больше осложнят отношения Москвы и Берлина, отметил парламентарий.

«Мы не считаем справедливым ни сам приговор по этому делу, ни решение о последующей высылке дипломатов. Весь процесс был политически мотивированным и с большими пробелами в доказательной базе, что заставляет сомневаться в объективности вердикта», — сказал Слуцкий.