Скопье, 15 декабря, 2021, 19:40 — ИА Регнум. В Северной Македонии 15 декабря в результате обследования 2562 образцов было выявлено 324 новых носителей коронавируса, 24 пациента выздоровели. За сутки в стране скончались 14 пациентов с COVID-19, было выявлено еще четыре летальных исхода, произошедших ранее.

EfkoMKD Тетово. Северная Македония

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 220 169 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7768, 206 903 пациента выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 5498.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает около 40 человек с коронавирусной инфекцией.