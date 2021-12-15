Витебск, Белоруссия, 15 декабря, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Возрождённая с советских времён практика «приписок» в сельском хозяйстве, а также криминогенная ситуация накануне референдума по келейно созданному проекту новой конституции Белоруссии обсуждалась 15 декабря в ходе «встречи с активом Витебской области», которую провёл Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко

«Прокурор Витебской области Игорь Украинец на встрече доложил о криминогенной ситуации. Отмечена стабилизация криминогенной обстановки, снижение общей преступности. Прокуратура области также проводит работу по предупреждению падежа скота. В данном направлении на сегодняшний день правоохранительными органами области возбужден ряд уголовных дело по факту приписок», — сообщила пресс-служба президента Белоруссии с мероприятия.

Читайте новости сюжета: Коррупция и борьба с ней

Лукашенко предупредил «актив» (так президентская пресс-служба называет чиновников и силовиков) о «продолжающихся попытках раскачать ситуацию в стране перед референдумом и призвал в этой связи силовиков и госслужащих не расслабляться».

Ранее на эту тему: Референдум в Белоруссии: как не наделать под себя

«Ситуация не скажу что критическая, это не ситуация прошлого года. Но всегда призываю вас, что нам ни в коем случае нельзя расслабляться. И не только правоохранительным органам. Они задействованы на всю катушку. Им спуска нет и не будет. Мы недотягиваем в госструктурах. Государственные служащие должны встрепенуться. Самое главное: нам надо работать с населением и работать не формально», — подчеркнул Лукашенко.

Читайте о контексте в обзоре: Самое мощное сопротивление со времён Великой Отечественной: Белоруссия-2020