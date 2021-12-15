Москва, 15 декабря, 2021, 21:22 — ИА Регнум. Заявления немецкого политика Фридриха Мерца объясняются тем, что судьба «Северного потока — 2» уже решена Ангелой Меркель и Джо Байденом. Об этом 15 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Harald Dettenborn Фридрих Мерц

«Нынешний кандидат на пост лидера немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц всегда считался полностью проамериканским политиком, что неудивительно на фоне его биографии», — заявил эксперт.

«Поэтому от него не стоит ждать каких-либо высказываний, которые шли бы вразрез с линией «Вашингтонского обкома», — пояснил Борисов.

«И даже его сегодняшнее заявление о том, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» не имеют смысла, это вовсе не пронемецкое высказывание», — отметил политолог.

«Просто Мерц прекрасно понимает, что Меркель ранее заключила соглашение с американцами по поводу проекта, и его судьба с тех пор решена», — пояснил Борисов.

«Поэтому с его стороны слова о бессмысленности санкций по трубе говорят лишь о его прагматизме», — отметил политолог.

«Кроме того, из заявлений Фридриха Мерца заметно, что он как стратег уже ориентируется на коалицию с такими же, как он, проамериканскими «Зелёными» в 2025-м», — заключил Борисов.

Напомним, что лидер германской партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц сделал ряд заявлений о бесполезности санкций против проекта «Северный поток — 2», а также о необходимости усиления санкционного давления на РФ.