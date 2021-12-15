Москва, 15 декабря, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период с 7 по 13 декабря выросли в среднем на 0,06% после роста на 0,07% в предыдущую неделю. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты питания

Инфляция за период с начала декабря, по оценке ведомства, достигла 0,12%, а с начала текущего года — 7,64%.

По данным Росстата, за последнюю неделю среди продовольственных продуктов наиболее заметно подорожали гречневая крупа — на 1,3%, куриные яйца — на 1,1%, макаронные изделия — на 0,9%, сливочное масло и пастеризованное молоко — на 0,8%, маргарин, пшеничная мука, вермишель и рис — на 0,7%, полукопчёные и варёно-копчёные кобласы, сосиски и сардельки, стерилизованное молоко — на 0,5%.

Сахар-песок, сметана, жирный творог, сычужные сыры и печенье стали дороже на 0,4%, подсолнечное масло, варёные колбасы и хлеб — на 0,3%, говядина, мороженая рыба — на 0,2%, баранина, пшено и соль — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,3%, в том числе на огурцы подорожали на 6,7%, белокочанная капуста — на 5,4%, яблоки — на 0,9%, морковь — на 0,4%. Одновременно с этим помидоры стали дешевле на 1,1%, репчатый лук — на 0,4%, картофель — на 0,1%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, сухие корма для домашних животных стали дороже на 0,7%, женские гигиенические прокладки — на 0,6%, спички — на 0,5%, туалетное мыло — на 0,4%, хозяйственное мыло — на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин, согласно данным Росстата, за неделю выросли на 0,2%, дизельное топливо подорожало на 0,6%.