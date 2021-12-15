Приштина, Сербия, 15 декабря, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 15 декабря провел встречу с президентом Северной Македонии Стево Пендаровски.

MacedonianBoy Стево Пендаровски (в центре)

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Курти заявил, что в Приштине есть политическая воля к повышению скоординированности межинституционального сотрудничества.

Политик подчеркнул, что в Косово намерены гармонизовать сотрудничество в сферах безопасности, обороны и внешней политики с целью его выстраивания в сторону евроатлатической интеграции.

При этом Курти высказал озабоченность в связи с продолжающейся милитаризацией Сербии и влиянием Росси и Китая в регионе.

Число двусторонних отношений между Северной Македонией и Косово достигло 50, причем 11 соглашений были подписаны 11 сентября этого года на совместном заседании двух правительств.