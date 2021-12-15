Вашингтон, 15 декабря, 2021, 19:10 — ИА Регнум. Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) избавил от своего присутствия акваторию Чёрного моря и прибывает в турецкий порт Гельджюк, сообщает 15 декабря пресс-служба Шестого флота США.

Эсминцы УРО типа «Арли Берк»

В турецком порту Гельджюк, отмечается на официальном сайте Шестого флота, экипаж корабля будет «знакомиться с историей и богатой культурой» этого города.

Напомним, эсминец находился в Чёрном море с 25 ноября, зайдя в болгарский порт Варна и румынский порт Констанца. Российские военные держали под контролем перемещения эсминца Arleigh Burke.