Вологда, , 19:10 — REGNUM В Череповце задержали женщину, распылившую в лица сотрудников Росгвардии дихлофос. Инцидент произошел в ходе потасовки, устроенной противниками ковид-вакцинации в здании регионального заксобрания.

Арест 禁书 网

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следкома, подозреваемая оказывала активное противодействие, в назначенное время по вызовам не являлась.

«В связи с этим 14 декабря после проведенного обыска в квартире подозреваемой она была задержана в порядке ст. 91−92 УПК РФ для решения вопроса об изменения меры пресечения», — говорится в сообщении.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября группа активистов прибыла в заксобрание с петицией против обязательной вакцинации. На входе их остановили правоохранители, которым 46-летняя женщина распылила из баллончика газ в лица двум росгвардейцам, они получили ожоги глаз первой степени.