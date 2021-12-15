Москва, 15 декабря, 2021, 19:09 — ИА Регнум. ВВП России в III квартале 2021 года вырос на 4,3% в годовом выражении. Такие первую оценку представила 15 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Investprofit.info ВВП России

«Объём ВВП России за III квартал 2021 года составил в текущих ценах 33 трлн 911,2 млрд рублей. Индекс физического объёма ВВП относительно III квартала 2020 года составил 104,3%, относительно II квартала 2021 года — 107,4%», — говорится в сообщении.

Объем ВВП заянварь-сентябрь текущего года составил 91 трлн 535,3 млрд рублей в текущих ценах, увеличившись на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Росстат отмечает, что в III квартале практически во всех отраслях экономики наблюдался рост производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Наиболее заметно добавленная стоимость выросла в следующих сферах: гостиницы и рестораны (+16,7%), водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (+14%), прочие услуги населению (+10,7%), информация и связь (+8,9%), добыча полезных ископаемых (+8,4%), обеспечение электрической энергией, газом и паром (+7,9%), транспортировка и хранение (+7,1%), оптовая и розничная торговля (+6,4%), культура и спорт (+5,6%), строительство (+4,5%), обрабатывающие производства (+3,3%).