Алексей Соколов, 15 декабря 2021, 20:11 — REGNUM Президент США Джо Байден пообещал своей Демократической партии, что она победит на предстоящих в 2022 году промежуточных выборах в палату представителей Конгресса США. Выступая перед толпой из 400 человек на рождественской демократической вечеринке, глава Белого дома произнес: «Мы должны продолжать отстаивать свою правоту. Позвольте мне повторить еще раз от лица президента: мы победим в 2022 году». После этого Байден посоветовал «друзьям республиканцам приготовиться, потому что у них есть проблема». Американские интернет-пользователи обсудили слова главы государства под соответствующей публикацией Fox News. Президент показался им особенно самоуверенным, если учитывать тот факт, что его рейтинги одобрения падают, а эксперты предсказывают победу республиканцев в следующем ноябре.

Джо Байден
Джо Байден
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ах, у республиканцев всё же больше преимуществ, чем у демократов, потому что Байден объективно провалился. Но у нас было бы еще больше шансов, если бы Трамп избавился от своей безраздельной риторики. Наша страна не выдержит еще год или два раскола», — пишет pat11600.

«Никто не может сказать, что эта страна не находится в упадке. Политики всех мастей за последние 40 лет стали причиной этого. Наши долги ПРИВЕДУТ нас к банкротству. Мы празднуем каждое отклонение от нормы, которое раньше называли греховным. Менее 40% платят налоги», — злится ProudDeplorableWokaphobic.

«Байден уверенно заявляет о победе в 2022 году, потому что демократы смогут поддерживать нарратив о «пандемии», таким образом, голосование по почте поможет им собрать достаточно голосов для победы в каждом штате!» — восклицает allhypedup.

«Если бы политики действительно выполняли ту работу, для которой их избрали, у нас была бы совершенно другая страна — страна, которая поддерживает своих законных граждан», — комментирует treedulan.

«Так-так, мистер Джо «Объединим Америку» Байден извергает очередное послание о расколе перед праздниками. Не удивляет, но очень разочаровывает. По крайней мере, Трамп хотел, чтобы все американцы процветали. Джо просто хочет, чтобы у демократов было веселое Рождество. Счастливых праздников, Джо. С нетерпением жду, когда твои соратники будут избраны в 2022 году, а ты — в 2024-м», — подчеркивает Smellslikemendacity.

Капитолий
Капитолий

«Прожив столько лет в этой стране, я слышал все аргументы. Но я считаю, что консервативная версия общества — это лучший путь для Америки», — делится treedulan.

«Мне 60 лет. Я никогда не получал прибыли, когда в Белом доме были демократы. На самом деле я обычно теряю деньги. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ я зарабатываю деньги при политике республиканцев», — указывает endofmyrope361.

«Всё, что осталось у демократов, — это слова и пустые обещания. Джо удалось испортить почти всё, к чему он прикоснулся, в рекордно короткие сроки. Так что в некотором смысле он идеальный президент — идеальный неудачник», — считает DanielJW.

«Команда Байдена создала самую обширную и всеохватывающую организацию по мошенничеству с избирателями в истории американской политики», — уверен theloneranger497.

«СМИ всегда завышают рейтинги демократов примерно на 10 пунктов. Таким образом, рейтинг одобрения Байдена в реальности составляет 24%», — размышляет MSM~Useless.

«Я полагаю, что у демократов уже есть все бюллетени на 2022 год, хранящиеся в каком-то удаленном месте, готовые к выдаче для победоносного подсчета», — говорит nomorelaws830 о фальсификации.

«Рейтинг Обамы был на уровне 50% до промежуточных выборов, и Демпартия всё равно потеряла 63 места. Его любили, но его политика не нравилась американцам. Байден? Ни он, ни его политика никому не нравятся», — заявляет Makalawena.

Барак Обама награждает Джо Байдена Президентской медалью Свободы. 2017
Барак Обама награждает Джо Байдена Президентской медалью Свободы. 2017
(сс) The White House

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг президента США Джо Байдена остался рекордно низким к концу 2021 года. По данным национального опроса NPR/Marist, опубликованного 9 декабря, работу президента одобрили только 43% граждан и осудили 51%. Днем ранее национальный опрос Monmouth University выявил 40% поддержки среди населения и 50% недоверия. Средний показатель всех последних национальных опросов Real Clear Politics показывает, что рейтинг одобрения Байдена составляет 42%, при этом 52% опрошенных критикуют главу Белого дома. Средний показатель также основывается на ноябрьском опросе газеты The Wall Street Journal, который выявил, что президента поддерживают 41% против 57%.