15 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Алексей Соколов, , 20:11 — REGNUM Президент США Джо Байден пообещал своей Демократической партии, что она победит на предстоящих в 2022 году промежуточных выборах в палату представителей Конгресса США. Выступая перед толпой из 400 человек на рождественской демократической вечеринке, глава Белого дома произнес: «Мы должны продолжать отстаивать свою правоту. Позвольте мне повторить еще раз от лица президента: мы победим в 2022 году». После этого Байден посоветовал «друзьям республиканцам приготовиться, потому что у них есть проблема». Американские интернет-пользователи обсудили слова главы государства под соответствующей публикацией Fox News. Президент показался им особенно самоуверенным, если учитывать тот факт, что его рейтинги одобрения падают, а эксперты предсказывают победу республиканцев в следующем ноябре.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ах, у республиканцев всё же больше преимуществ, чем у демократов, потому что Байден объективно провалился. Но у нас было бы еще больше шансов, если бы Трамп избавился от своей безраздельной риторики. Наша страна не выдержит еще год или два раскола», — пишет pat11600.

«Никто не может сказать, что эта страна не находится в упадке. Политики всех мастей за последние 40 лет стали причиной этого. Наши долги ПРИВЕДУТ нас к банкротству. Мы празднуем каждое отклонение от нормы, которое раньше называли греховным. Менее 40% платят налоги», — злится ProudDeplorableWokaphobic.

«Байден уверенно заявляет о победе в 2022 году, потому что демократы смогут поддерживать нарратив о «пандемии», таким образом, голосование по почте поможет им собрать достаточно голосов для победы в каждом штате!» — восклицает allhypedup.

«Если бы политики действительно выполняли ту работу, для которой их избрали, у нас была бы совершенно другая страна — страна, которая поддерживает своих законных граждан», — комментирует treedulan.

«Так-так, мистер Джо «Объединим Америку» Байден извергает очередное послание о расколе перед праздниками. Не удивляет, но очень разочаровывает. По крайней мере, Трамп хотел, чтобы все американцы процветали. Джо просто хочет, чтобы у демократов было веселое Рождество. Счастливых праздников, Джо. С нетерпением жду, когда твои соратники будут избраны в 2022 году, а ты — в 2024-м», — подчеркивает Smellslikemendacity.

Капитолий

«Прожив столько лет в этой стране, я слышал все аргументы. Но я считаю, что консервативная версия общества — это лучший путь для Америки», — делится treedulan.

«Мне 60 лет. Я никогда не получал прибыли, когда в Белом доме были демократы. На самом деле я обычно теряю деньги. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ я зарабатываю деньги при политике республиканцев», — указывает endofmyrope361.

«Всё, что осталось у демократов, — это слова и пустые обещания. Джо удалось испортить почти всё, к чему он прикоснулся, в рекордно короткие сроки. Так что в некотором смысле он идеальный президент — идеальный неудачник», — считает DanielJW.

«Команда Байдена создала самую обширную и всеохватывающую организацию по мошенничеству с избирателями в истории американской политики», — уверен theloneranger497.

«СМИ всегда завышают рейтинги демократов примерно на 10 пунктов. Таким образом, рейтинг одобрения Байдена в реальности составляет 24%», — размышляет MSM~Useless.

«Я полагаю, что у демократов уже есть все бюллетени на 2022 год, хранящиеся в каком-то удаленном месте, готовые к выдаче для победоносного подсчета», — говорит nomorelaws830 о фальсификации.

«Рейтинг Обамы был на уровне 50% до промежуточных выборов, и Демпартия всё равно потеряла 63 места. Его любили, но его политика не нравилась американцам. Байден? Ни он, ни его политика никому не нравятся», — заявляет Makalawena.

Барак Обама награждает Джо Байдена Президентской медалью Свободы. 2017 (сс) The White House

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг президента США Джо Байдена остался рекордно низким к концу 2021 года. По данным национального опроса NPR/Marist, опубликованного 9 декабря, работу президента одобрили только 43% граждан и осудили 51%. Днем ранее национальный опрос Monmouth University выявил 40% поддержки среди населения и 50% недоверия. Средний показатель всех последних национальных опросов Real Clear Politics показывает, что рейтинг одобрения Байдена составляет 42%, при этом 52% опрошенных критикуют главу Белого дома. Средний показатель также основывается на ноябрьском опросе газеты The Wall Street Journal, который выявил, что президента поддерживают 41% против 57%.