Москва, , 21:15 — REGNUM Состоявшаяся 14 декабря в Брюсселе встреча лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева не имела особо важного значения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Шарль Мишель Ru.president.az

Шарля Мишеля, несколько не соответствуют их практическим возможностям на земле, на местности, где, если не всё, то многое решают на данный момент Россия и отчасти Турция. Я имею, прежде всего, миротворческую миссию России в Нагорном Карабахе. Я бы не преувеличивал вообще значение этой встречи, этих переговоров. Там было сказано примерно всё тоже самое, что обычно говорится в подобных случаях. Андрей Арешев Эта встреча носила рабочий характер, и она была практически неизбежна. Потому что на саммите «Восточного партнёрства» сошлись все главы государств и правительств всех его участников. Я не думаю, что здесь был специальный умысел Брюсселя перехватить некую инициативу у России в её посреднической миссии в рамках трёхстороннего формата — Россия, Армения, Азербайджан. Потому что это не возможно полностью технически и организационно. У ЕС крайне ограниченный набор предложений для конфликтующих сторон. И он сводится, прежде всего, к организации различных экспертных мероприятий, консультаций и, отчасти, гуманитарной помощи. Амбиции ЕС и еврочиновников, начиная с председателя Европейского Совета, несколько не соответствуют их практическим возможностям на земле, на местности, где, если не всё, то многое решают на данный момент Россия и отчасти Турция. Я имею, прежде всего, миротворческую миссию России в Нагорном Карабахе. Я бы не преувеличивал вообще значение этой встречи, этих переговоров. Там было сказано примерно всё тоже самое, что обычно говорится в подобных случаях.

Напомним, что 14 декабря в Брюсселе при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля состоялась встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. Главы двух государств заверили в приверженности реализации достигнутых ранее при посредничестве России договоренностей по Карабаху, а также договорились о восстановлении железнодорожных линий с соответствующими мерами пограничного и таможенного контроля.