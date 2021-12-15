Москва, 15 декабря, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Ответные меры будут приняты Москвой в ответ на высылку из Берлина двух сотрудников российского посольства, написала 15 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Наш ответ Чемберлену. Советский плакат

Комментируя заявление германского МИД о том, что из-за «дела Хангошвили» двух российских дипломатов Германия объявляет персонами нон грата, Захарова заявила:

«Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счёт».