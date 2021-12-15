Рига, 15 декабря, 2021, 18:58 — ИА Регнум. В среду, 15 декабря, на мемориал Шкеде (западная Латвия) представители еврейской общины страны, руководство Лиепайской думы, посол Израиля и генконсул России почтили память жертв нацизма. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv.

Иван Шилов ИА REGNUM Холокост

Трагическим событиям 1941 года исполнилось 80 лет. 15−18 декабря 1941 года в местных Шкедских дюнах нацистами и их пособниками проводились самые массовые «акции по уничтожению» лиепайских евреев.

«За три дня здесь был убит две тысячи семьсот тридцать один человек — женщины, дети и старики. К 1 июля 1942 года, когда было создано гетто, в живых осталось только 832 из почти 5 700 евреев, которые оказались в руках нацистов 29 июня 1941 года, когда город был взят», — сообщила руководительница общественного фонда «Еврейское наследие Лиепаи» Илана Иванова.

Аресты начались в ночь на 15 декабря 1941 года. До этого начальник Лиепайской полиции Фриц Дитрих издал распоряжение о запрете евреям покидать дома. Немецкие эсэсовцы и латышские шуцманы арестовывали евреев и свозили их в бывшую женскую тюрьму, а затем — к месту массовой казни, сообщило издание.

На памятном мероприятии выступили мэр Лиепаи Гунар Ансиньш, посол Израиля в Латвии Шарон Раппопорт-Палги и генконсул России в Лиепае Алексей Белоносов. Прозвучал кадиш — поминальная молитва. К подножию мемориала были положены венки и цветы, зажжены свечи.

В память о произошедших 80 лет назад трагических событиях 17 декабря в 17:00 по местному времени (18:00 по Москве) пройдет онлайн-встреча с экспертами и историками, ее можно будет увидеть в сообществе мемориала имени Жаниса Липке в социальной сети Facebook. Будут представлены рассказы о довоенной еврейской общине Лиепаи, данные нового исследования о Холокосте в Латвии, рассказ о спасителях и спасенных в Лиепае и окрестностях и о послевоенной памяти о Холокосте.