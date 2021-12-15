Москва, , 21:12 — REGNUM Отношения между Сербией и Германией будут строиться на компромиссе по Косово. Об этом 15 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

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«У Сербии с Германией отношения как зебра — темные полосы чередуются со светлыми», — заявил эксперт.

«Сейчас скорее светлая, которая может вскоре слегка потемнеть, если в Германии возобладают настроения о ненужности Сербии в ЕС», — пояснил Борисов.

«В настоящее время это единственный просматриваемый на горизонте аспект, который может серьезно испортить немецко-сербские отношения», — отметил политолог.

«Естественно, что этот момент тесно переплетен с ситуацией вокруг Косово», — подчеркнул эксперт.

«Раздельно эти вопросы рассматривать нельзя. Членом ЕС Сербия может стать только в результате «компромисса» по Косово», — заключил Борисов.

Напомним, что после многолетнего исполнения функций канцлера Ангела Меркель ушла в отставку. Новое правительство возглавил Олаф Шольц.