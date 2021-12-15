Вашингтон, 15 декабря, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Министерство обороны США увеличивает финансирование контракта по разработке гиперзвукового ракетного комплекса для ВМС, сообщает 15 декабря издание The Defense Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвук

Уточняется, что ранее на этот проект, осуществляемый компанией Lockheed Martin, выделялось $2,38 млрд. Теперь принято решение добавить ещё $62 млн

Предполагается, что это позволит разработать системы средней дальности с неядерными ракетами мгновенного удара (CPS) с дальностью поражения целей более 2,7 тыс. км.

Издание отмечает, что хотя нынешняя финансовая добавка относительно небольшая, но это лишь одна из них, так как расходы на реализацию программы гиперзвука растут регулярно. тем не менее, гиперзвуковое оружие в США так и не создано.

Исполнительный директор Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон ранее заявляла, что компания разрабатывает гиперзвуковое оружие, которое позволит догнать лидирующих в этой сфере Россию и Китай.