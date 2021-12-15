Витебск, Белоруссия, , 18:56 — REGNUM Выступая 15 декабря перед «активом Витебской области» — чиновниками и силовиками региона, Александр Лукашенко рассказал о культуре и, как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, «поинтересовался, какие зарплаты у работников отрасли». Как оказалось, самые низкие — в библиотеках, в школах искусств.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Надо заняться этой проблемой. У нас, наверное, и на селе как были библиотеки, так и остались. То же самое и в районных центрах: надо посмотреть», — распорядился несменяемый (с 1994 года) руководитель Белоруссии.

По его мнению, во многие библиотеки сейчас никто не ходит, кроме библиотекарей. Лукашенко считает, что в библиотеках надо организовать интернет-клубы (как он выразился, «мусорки»).

"Надо дать четкие ориентиры, как здесь поступать, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии. — Этим вопросом надо заниматься серьезно. Я понимаю, что тут и правительство должно дать ориентир. А может быть, даже и принять какое-то решение, выработать систему».

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии

«Надо предметно заниматься конкретными вопросами, и еще раз подчеркиваю: надо ценить людей умных, образованных (работников библиотек. — Прим. президентской пресс-службы). Их на улицу не выбросишь и они нам нужны. Их надо трудоустроить, задействовать, чтобы они пользу приносили», — распорядился он.

Ранее на эту тему: Лукашенко взялся за артистов