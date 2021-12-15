Мурманск, , 18:56 — REGNUM С 1 января 2022 года проезд в общественном транспорте Мурманска подорожает на один рубль — до 35 рублей. Об этом со ссылкой на региональный минтранс сообщает B-port.

Мурманск aristidov

В Мончегорске и Кандалакше стоимость проезда составит 34 рубля. В Апатитах, ЗАТО Североморск и ЗАТО Александровск проезд будет стоить 35 рублей. Отмечается, что плата на уровне 34−35 рублей будет установлена в общественном транспорте по всем муниципалитетам Мурманской области.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сыктывкара отказали перевозчикам в повышении платы за проезд.