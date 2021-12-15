Вашингтон, 15 декабря, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Более 900 американских граждан и лиц имеющих вид на жительство в США были эвакуированы из Афганистана с начала осени. Об этом сообщает региональный офис информационного агентства «Тасним» со ссылкой на Госдепартамент США.

(сс) tpsdave Афганистан

Как уточняется, с момента завершения процесса эвакуации 31 августа Афганистан покинули ещё 479 американских граждан и 450 лиц, имеющих вид на жительство Соединённых Штатах.

В заявлении также указано, что в настоящее время поддерживаются контакты ещё с десятью американскими гражданами, проживающими в Афганистане, которые хотят покинуть страну и имеют необходимые выездные документы.

Госдепартамент не раскрывает точного количества граждан США, остающихся в Афганистане, но указывает, что крайнего срока для эвакуации не установлено, этот процесс продолжается.

Газета Huffington Post ранее сообщала, что по прошествии нескольких месяцев после эвакуации граждан США из Афганистана около 50 тысяч афганских беженцев по-прежнему содержатся на американских военных базах в неизвестных условиях.

CNN недавно сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность репатриации некоторых эвакуированных из Афганистана беженцев. Отмечалось также, что беженцы, размещённые на военных базах США, могут быть возвращены в Афганистан, если они не смогут пройти проверку безопасности при въезде на территорию Соединённых Штатов.