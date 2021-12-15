Вашингтон, , 19:01 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен прервал поездку по Южной Азии после того, как один из журналистов, входящих в состав американской делегации, сдал положительный тест на коронавирус, сообщает 15 декабря The New York Times.

Энтони Блинкен U.S State Department

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Представитель Госдепартамента заявил, что результаты тестов на коронавирус у Блинкена были отрицательными на протяжении последних недель, когда он путешествовал в Великобританию, Индонезию и Малайзию.

На 16 декабря у него была запланирована встреча с представителем Бангкока, но он был вынужден отменить её и вернуться в США.

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Блинкен позвонил заместителю премьер-министра Таиланда Дону Прамудвинаю, чтобы принести извинения за отмену визита.