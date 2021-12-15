Бухарест, , 18:51 — REGNUM Румынская полиция задержала двух молодых людей, пытавшихся сбыть партию похищенных с места археологической экспедиции монет. Об этом 15 декабря сообщило «Телевидение Румынии».

Раскопки kellytf

Согласно официальной информации, у задержанных лиц изъяты 103 средневековые монеты времен Священной Римской Империи. По данным следствия, артефакты были украдены в ноябре на раскопках в городе Яссы (Северо-Восток Румынии).

Подозреваемые полностью признали свою вину, однако отказались от дальнейшего сотрудничества с прокуратурой.

Напомним, 9 ноября неизвестные проникли во временное хранилище университетской экспедиции и похитили сотни наименований предметов старины. Общая стоимость утраченного материала исчисляется десятками тысяч долларов. Поиски продолжаются.