Рига, 15 декабря, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Бюджетные средства парламента Латвии Сейма в размере 2,35 млн евро, которые в 2021 году оказались не потраченными на запланированные цели, будут направлены на нужды Детской клинической университетской больницы Риги. Об этом сообщили в пресс-службе Сейма.

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Средств из парламентского бюджета предназначены на внедрение новых технологий и закупку оборудования, в частности, на систему искусственного кровообращения, позволяющую оперировать детей разного возраста с врожденными пороками сердца.

Больница также сможет закупить ультразвуковое оборудование для высокоточного обследования детей всех возрастов с подозрением на заболевание сердца и пренатальной диагностики врожденных пороков сердца на ранних сроках беременности.

Перераспределенные средства позволят больнице приобрести анализаторы, оборудование для оториноларингологов и функциональные койки.

Часть средств будет направлена на обеспечение в 2022 году вакцины против вируса папилломы человека мальчикам и вакцины от коклюша беременным женщинам и подросткам, отметили в Сейме.

Экономия стала возможной из-за отмены ряда официальных мероприятий парламента и связанных с ним учреждений (конференций, командировок парламентариев и работников канцелярии парламента, презентаций) в связи с ковид-ограничениями.