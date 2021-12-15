Череповец, Вологодская область, , 18:45 — REGNUM Владельцы кафе и ресторанов Череповца обратились к губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову с просьбой отменить систему QR-кодов для посетителей и разрешить работу общепита после 23 часов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

QR-код Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Начиная с апреля 2020 года, наша деятельность ограничена требованиями Роспотребнадзора, периодически вводимыми региональными ограничениями (рассадка в зале не более 1 человека на 4 кв. м, ограничение работы до 22.00, а затем до 00.00, а с ноября 2021 года до 23.00). Но самым сильным ударом для нас стал локдаун 2020 года и введение QR-кодов в ноябре 2021 года. Тогда и сейчас выручка упала на 70%», — говорится в обращении бизнесменов.

Под обращением поставили подписи владельцы 21 малого и среднего предприятия череповецкого общепита.

Глава региона на обращение предпринимателей пока не отреагировал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области сокращается число госпитализированных с ковидом пациентов.