Москва, 15 декабря 2021, 21:05 — REGNUM Недооценивать польское стремление к разрушительному вмешательству на постсоветском пространстве не стоит. Об этом 15 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
«Я не стал бы недооценивать польский настрой», — заявил эксперт.
«Да, создать что-то новое мощное и значимое у Варшавы не получается, а вот разрушать старое — очень даже», — пояснил Неменский.
«И более серьёзные польские политики именно так и формулируют задачу — разрушение на постсоветском пространстве геополитических конструктов, сохраняющих ориентацию на Москву», — отметил политолог.
«Два «майдана» были оглушительными победами польских стратегий над российскими, точнее над их полным отсутствием», — констатировал эксперт.
«Россия была вынуждена полностью отказаться от какой-либо своей игры на Украине, и это, несомненно, огромная победа Варшавы, о которой там разве что мечтали. Так что недооценивать польскую политику нельзя» — заключил Неменский.