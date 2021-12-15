Стокгольм, , 18:48 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 17. Данная информация была опубликована 15 декабря на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 15 221 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 242 733 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 4 044 новых случая заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 689 518 человек старше 12 лет (85,1%), вторую — 7 299 620 (80,8%).

С начала пандемии в общей сложности 8 091 человек получил медицинскую помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.