* запрещённая в России организация

Брюссель, , 18:42 — REGNUM Взаимодействие Европейского союза с новым руководством Афганистана будет зависеть от соответствия действий «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) условиям, которе ранее обозначил Брюссель. Об этом заявил на пресс-конферении глава дипломатии ЕС Жозеп Боррелль.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Необходимо некоторое оперативное взаимодействие с Исламским Эмиратом, но без придания ему какой-либо легитимности. Это взаимодействие должно быть обусловлено продвижением по пяти критериям, которые мы определили в сентябре, и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен добиться прогресса в этом отношении», — сказал он.

На встрече в Словении 3 сентября министры иностранных дел стран Евросоюза установили пять критериев, которые составят основу взаимодействия с новым афганским руководством:

— Афганистан не должен становиться базой для террористов;

— уважение прав человека, в особенности прав женщин, верховенства закона и свободы СМИ;

— формирование инклюзивного правительства на широкой основе;

— обеспечение свободного доступа к гуманитарной помощи ЕС;

— обеспечение безопасного выезда для иностранных граждан и афганцев из группы риска.

Боррелль также сообщил, что провёл переговоры по ситуации в Афганистане с министром иностранных дел Катара, и отметил, что Доха играет «стратегическую роль» во взаимодействии Евросоюза с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Катар способствует нашему взаимодействию с официальными лицами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), безопасной эвакуации и доставке гуманитарной помощи», — сказал он.