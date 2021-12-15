Москва, , 18:33 — REGNUM Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» произвел в Японском море пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ», успешно поразив подводную цель, сообщает 15 декабря пресс-служба Минобороны РФ.

Большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» U.S. Navy

Уточняется, что что для запуска противолодочных ракет комплекса «Ответ» используются универсальные пусковые установки 3С-14, также обеспечивающие применение крылатых ракет «Оникс» и «Калибр», а также гиперзвуковых ракет «Циркон».

Отмечено, что комплекс «Ответ» обеспечивает поражение подводных лодок противника на дистанции до 40 км.

В состав ракеты «Ответа» входит малогабаритная самонаводящаяся противолодочная торпеда.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате модернизации фрегат «Маршал Шапошников» получил универсальные пусковые установки ЗС-14 на 16 ракет вертикального старта.

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