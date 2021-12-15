Москва, 15 декабря 2021, 20:47 — REGNUM Польские идеи о создании «Междуморья» несостоятельны, и даже Украина предпочитает видеть «старших» в Германии и Франции, а не в Польше. Об этом 15 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Предполагаемое административное устройство Речи Посполитой по Гадячскому договору. 1658
Предполагаемое административное устройство Речи Посполитой по Гадячскому договору. 1658
(сс) Mathiasrex

«Идея восстановления Польши в качестве регионального лидера в Восточной и Центральной Европе выдвигается польскими политиками и экспертами ещё с 90-х годов. Но пока что так и не нашлось стран в регионе, которые выразили бы свою готовность признать за ней такой статус», — отметил эксперт.

«Даже слабая и просящая подаяний Украина предпочитает иметь дело в Европе с Германией и Францией, а уже потом с Польшей», — констатировал политолог.

«Как раз последние годы в Варшаве стали понимать, что её старая роль «главного адвоката Украины в Европе» Киеву уже не нужна, у него другие линии взаимодействия с ЕС и со всем евроатлантическим сообществом», — сообщил эксперт.

«Так что надежды на новую великодержавность остаются абсолютно оторванными от реальности — примерно так же, как и киевские мечты о создании великой украинской империи белых хохлатых воинов», — заключил Неменский.

Напомним, что польский журналист Бартош Бартчак призвал воссоздать Речь Посполитую и расширить территории за счет Украины и Белоруссии.