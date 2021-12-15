Москва, 15 декабря, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Польские идеи о создании «Междуморья» несостоятельны, и даже Украина предпочитает видеть «старших» в Германии и Франции, а не в Польше. Об этом 15 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

(сс) Mathiasrex Предполагаемое административное устройство Речи Посполитой по Гадячскому договору. 1658

«Идея восстановления Польши в качестве регионального лидера в Восточной и Центральной Европе выдвигается польскими политиками и экспертами ещё с 90-х годов. Но пока что так и не нашлось стран в регионе, которые выразили бы свою готовность признать за ней такой статус», — отметил эксперт.

«Даже слабая и просящая подаяний Украина предпочитает иметь дело в Европе с Германией и Францией, а уже потом с Польшей», — констатировал политолог.

«Как раз последние годы в Варшаве стали понимать, что её старая роль «главного адвоката Украины в Европе» Киеву уже не нужна, у него другие линии взаимодействия с ЕС и со всем евроатлантическим сообществом», — сообщил эксперт.

«Так что надежды на новую великодержавность остаются абсолютно оторванными от реальности — примерно так же, как и киевские мечты о создании великой украинской империи белых хохлатых воинов», — заключил Неменский.

Напомним, что польский журналист Бартош Бартчак призвал воссоздать Речь Посполитую и расширить территории за счет Украины и Белоруссии.