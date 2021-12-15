Варшава, , 18:23 — REGNUM «Антипольской, антипатриотической и антихристианской» назвал глава польской Организации по регистрации лекарственных средств (URPL) Гжегож Цессак акцию антипрививочников, проведённую в Варшаве правой партией «Конфедерация Корвин». В числе лозунгов, которые несли националисты, был транспарант с надписью «Прививка делает свободным», стилизованный под надпись «Труд делает свободным» на воротах нацистского концлагеря Освенцим.

Лозунг «Труд освобождает». Ворота Освенцима (сс) (WT-en) Stewartward

«Скандальное поведение парламентариев Конфедерации. В стране, где память о жертвах Второй мировой войны есть почти в каждой семье, высмеивают жертв немецкого нацизма. Необычайно. Антипольская, антипатриотическая и антихристианская позиция. Позор!» — приводит слова Цессака «Польское радио».

Акция против обязательной вакцинации под лозунгом «Стоп санитарной сегрегации!» прошла возле здания Сейма (парламента) Польши. В ней приняли участие председатель «Конфедерации» Януш Корвин-Микке и депутаты парламента от этой партии. На акции был замечен транспарант, стилизованный под арку ворот концлагеря Освенцим, только вместо надписи «Труд делает свободным» (Arbeit macht frei), на нём было написано «Прививка делает свободным» (Szczepienie czyni wolnym).

Действия польских националистов, выступающих против обязательной вакцинации и ограничений для невакцинированных, вызвали скандальную реакцию в провластных кругах Польши.

«Мне просто стыдно за то, что польский парламентарий мог стоять под таким транспарантом», — заявил пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер.

«Надпись «Arbeit macht frei» — одна из икон человеческой ненависти. Использование символа страдания жертв Освенцима — крупнейшего польского и мирового кладбища — это возмутительное проявление моральной порчи. Особенно возмущает, когда это делают польские депутаты», — написала в Twitter администрация музея «Освенцим».